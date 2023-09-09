شركاء النصر، شاركونا رأيكم

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September 9 2023 - 18:24

اشتباكات عين الحلوة تؤثر على عمل فرق الصيانة بمؤسسة “مياه لبنان الجنوبي”

منذ 2 ساعة 9 September، 2023
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
لبنان

أعلنت “مؤسسة مياه لبنان الجنوبي” في بيان لها السبت أن “فرقها ستتوقف عن العمل في عدة أحياء بمدينة صيدا جراء الوضع الامن في مخيم عين الحلوة”.

وقال البيان “بسبب عدم استقرار الوضع الامني في مدينة صيدا نتيجة استمرار الاشتباكات في مخيم عين الحلوة، ستضطر فرق الصيانة في المؤسسة آسفة، الى التوقف القسري عن استكمال صيانة الخط الرئيسي 12 انش الذي يغذي بدوره احياء في مدينة صيدا من دوار العربي، الحسبة، الصرف الصحي المدينة الصناعية وصولا الى معمل صفا على ان تستكمل اعمال الصيانة فور استقرار الاوضاع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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