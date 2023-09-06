شركاء النصر، شاركونا رأيكم

أمين سلام: لاستمرار الدعم الدولي للبنان في الفترة الحرجة التي يمر بها – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2023 - 20:30

أمين سلام: لاستمرار الدعم الدولي للبنان في الفترة الحرجة التي يمر بها

منذ 18 mins 6 September، 2023
امين سلام
لبنان

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان أمين سلام الاربعاء في إطار زيارته الى واشنطن، مع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي المسؤول عن الملف اللبناني محمود محيي الدين والمستشارة الأولى مايا الشويري والمستشارة ميرا مرعي، وكان عرض لآخر التطورات في الملف اللبناني.

وشدد المجتمعون على “الضرورة الملحة لتنفيذ لبنان الإصلاحات التي وردت في الاتفاق على مستوى الموظفين المبرم في نيسان ٢٠٢٢ مع صندوق النقد الدولي في أسرع وقت ممكن، لأن التأخير ليس من مصلحة لبنان خصوصا ان الظروف الدولية التي تشهد انتكاسات اقتصادية وكوارث وانتشارا للأوبئة، تقلص تدريجيا فرصة لبنان في الحصول على إتفاق مع الصندوق ودعم المجتمع الدولي”.

وأكد سلام خلال اللقاء على “ضرورة استمرار الدعم الدولي للبنان في الفترة الحرجة التي يمر بها”، لافتا الى ان “لبنان وعلى الرغم من كل التحديات، أثبت قدرته على الصمود انطلاقا من رغبة اهله بالنهوض من جديد، وهذا ما يشكل نموذجا شرق أوسطي يستحق الحياة والدعم”.

وشدد سلام على “أهمية الزيارة المقبلة لفريق صندق النقد الدولي الى لبنان مطلع الاسبوع المقبل، والمخصصة لعقد سلسلة من الاجتماعات المفصلية وللبحث في الخطوات المطلوبة قبل نهاية العام الحالي، والتي ستكون انعكاساتها كبيرة على المستويات كافة مع الصندوق والدول المانحة والمجتمع الدولي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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