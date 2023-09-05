شركاء النصر، شاركونا رأيكم

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الثلاثاء وفدا من تكتل “الاعتدال الوطني” ضم النواب: وليد البعريني ، سجيع عطية ، محمد سليمان ، أحمد الخير وأحمد رستم، وجرى عرض للاوضاع العامة والتطورات السياسية لاسيما مبادرة الرئيس نبيه بري وشؤونا إنمائية متصلة بتشغيل مطار القليعات.

بعد اللقاء، قال النائب البعريني “اولا الزيارة كانت تتضمن عنوانا رئيسيا هي موضوع مطار القليعات وهذا الموضوع له حيز مهم لنا كأبناء عكار وكشماليين وكلبنانيين أيضا، وهو يخدم أبناء الوطن ككل”، وتابع “دولته ابلغنا انه سيكون من أول المؤيدين لهذا المشروع وسيكون داعما له في مجلس الوزراء”.

وأضاف البعريني “أيضا تداولنا مع دولته في موضوع الحوار والمواقف منه لجهة الاعتراضات أو لجهة دعمه”، وأكد “نحن من جهتنا نؤيد الحوار منذ اليوم الاول”، واوضح “الحوار سيحصل تحت قبة البرلمان لن يكون بعيدا ولا في أي مكان آخر وسيكون بعده مباشرة إفتتاح جلسات لإنتخاب رئيس للجمهورية”.

كما استقبل الرئيس بري سفيرة الاتحاد الاوروبي الجديدة لدى لبنان ساندرا دو وال والوفد المرافق في زيارة برتوكولية لمناسبة توليها مهامها الجديدة. وتم في خلال اللقاء عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام