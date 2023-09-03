شركاء النصر، شاركونا رأيكم

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين اميرعبداللهيان أن إيران وتركيا وضعتا هدفا للتبادل التجاري تصل قيمته إلى 30 مليار يورو.

و خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان قال إنه أجرى محادثات جيدة ومفيدة مع وزير الخارجية التركي اليوم فيما يتعلق بمتابعة اتفاقات الاجتماع الأخير لرئيسي البلدين في طهران.

وأضاف: “لقد تبادلنا اليوم وجهات النظر حول كافة القضايا وناقشنا تنفيذ برنامج التعاون الشامل بين أنقرة وطهران، والذي انطلق تنفيذه قبل بضعة أشهر خلال زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إلى طهران”. واضاف: “اتفقنا على ازالة العوائق امام مجالات التعاون واتخاذ الإجراءات اللازمة لها من خلال الاجتماعات المتخصصة”.

وتابع أمير عبد اللهيان: “خططنا للتبادل التجاري بين البلدين بقمية 30 مليار يورو، ونحن الآن في منتصف الطريق. قام مساعدي في الشؤون الدبلوماسية الاقتصادية بوزارة الخارجية بزيارة إلى تركيا مؤخرًا وتم التوصل إلى اتفاقات جيدة في أنقرة فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية، وقد أكدنا اليوم على تلك الاتفاقات في الاجتماع مع نظيري التركي”. وتابع: “نعتبر الممرات في مجال النقل والترانزيت في المنطقة، مكملة للتعاون بين إيران وتركيا، وفي الواقع انها ليست عامل تنافس، بل عامل استكمال للتعاون الثنائي”.

وقال “توصلنا إلى توافق حول موضوع المياه والمشاكل الناجمة عن نقص المياه في هذه المحادثات، وقررنا أن اللجنة الفنية المشتركة بين البلدين تجتمع في طهران في المستقبل القريب وتجري محادثات جديدة في هذا الشأن… لقد أكد لنا إخواننا في تركيا أنه لا توجد خطط في هذا البلد لحرمان أو تقليل إمدادات المياه عن المحافظات الشمالية الغربية لإيران”.

وأشار أمير عبد اللهيان إلى مناقشة القضايا الإقليمية خلال اللقاء مع فيدان وقال: “أكد البلدان على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر فعالية لمواجهة الإسلاموفوبيا ومنع الإساءة للكتب المقدسة والقرآن الكريم”، مبينا: “أن البلدين أكدا على ضرورة الاهتمام بفلسطين كأولوية للدول الإسلامية والمنطقة، كما أكدنا على أن الكيان الصهيوني لايعمل إلا على زعزعة الأمن في المنطقة”.

المصدر: وكالة مهر