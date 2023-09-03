شركاء النصر، شاركونا رأيكم

كشف الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، تفاصيل فعاليات مبادرة «كن مستعاد» كأحد أنشطة برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف.

وأوضح عادل عبد الغفار أن هناك وظائف تقليدية ستندثر خلال السنوات المقبلة، وفي ظل التطور التكنولوجي الكبير الذي يجتاح كافة التخصصات، لافتا إلى أن التوجه العالمي مؤخرا نحو الذكاء الاصطناعي والرقمنة جميعها أمور شجعت الوزارة لمواكبة هذه التطورات التكنولوجية، وأن الذكاء الاصطناعي سيقضي على بعض المهن في المجالات الطبية والإعلامية.

وأشار عبد الغفار إلى أن الوزارة كلفت الكليات بتطوير المناهج الدراسية، بجانب توفير التدريبات المختلفة لتأهيل الطلاب لسوق العمل، مضيفا: “تخصصات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي تشهد إقبالا كبيرا من طلاب الثانوية العامة 2023 في مراحل التنسيق المختلفة التي تم الانتهاء منها مؤخرا، وهذه مؤشرات قوية لإدراك الطلاب للتطور التكنولوجي وأهميته في الفترة الحالية”.

وأكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي أنه تم تطوير أقسام الكليات ذات المجاميع المرتفعة المختلفة، لكي تواكب التغيرات التي نشهدها في العصر الحالي.

وبين أن منظومة التعليم العالي خلال الـ10 سنوات الماضية شهدت تطورا كبيرا على المستوى الكمي والكيفي لكي تغطي حاجة السوق، مشيرا إلى أن إنشاء الكليات التكنولوجية والأهلية والأجنبية في مصر كلها تواكب التطورات الحديثة، ويتم خلالها تأهيل الطلاب لسوق العمل خلال الفترة المقبلة.

المصدر: روسيا اليوم