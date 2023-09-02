شركاء النصر، شاركونا رأيكم

وصف النائب الياس جرادة دعوة الرئيس نبيه بري للحوار بـ”الايجابية جدا”.

وقال جرادة في حديث لصحيفة “الجمهورية” السبت “اعتقد انّ من الضروري ان يُبنى عليها، بحيث تكون لدينا المسؤولية والذكاء الكافي لننحى في اتجاه بلورة حلول ومخارج للأزمة”.

واضاف جرادة “في رأيي انّ هذه الدعوة جاءت في وقتها وهي تعدّ مخرجاً مشرّفاً للجميع دون كسر عظم”، وتابع “علينا ان نعي جميعاً في هذه المرحلة، انّ علينا الّا نسلك اتجاهات كسر عظم لأحد، بل ان نتجّه جميعا لبناء وطن كلنا موجودون فيه، وكلنا مشاركون فيه وليس لطرف على حساب طرف”

اعتبر جرادة انه “من يفكر ان يذهب إلى وطن على قاعدة كسر فريق للشريك الآخر، فإنّه بذلك يؤسس الى حرب”، واضاف “اعتقد انّ المبادرة التي أُطلقت خطوة جيدة ولو متأخرة وانما مناسبة جدا لبداية تقودنا الى أن نجتمع كلنا معا”.

المصدر: صحيفة الجمهورية