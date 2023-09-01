شركاء النصر، شاركونا رأيكم

باشرت فرق بلدية صيدا بتوجيهات من رئيسها الدكتور حازم بديع وبمؤازرة من الشرطة البلدية حملة لإزالة اللوحات واللافتات الإعلانية غير المرخصة، والتي تم تثبيتها بشكل عشوائي في وسطيات الشوارع الرئيسية والفرعية وعلى أعمدة الإنارة والأشجار.

وأشار الدكتور بديع الى ” أن الحملة ستستمر على مدى أسبوع، وستطال كل لوحة أو لافتة غير مرخصة من البلدية وفقا للأصول، وستكون شاملة لمختلف الساحات والأحياء والشوارع”.

وقال:” تأتي هذه الحملة إستمرارا لحملات البلدية التي باشرنا بها بمؤازرة الشرطة البلدية لتنظيم السوق التجاري، وأيضا منع بسطات السمك المجلد”، مبديا إرتياحه بالتزام أصحاب بسطات السمك ولليوم الثالث على التوالي، بالأماكن التي خصصتها البلدية لهم خلف البلوكات الإسمنتية في نزلة سوق السمك (ميرة صيدا).

وأكد بديع ” مواصلة شرطة بلدية صيدا دورياتها على طول الكورنيش البحري ومختلف شوارع المدينة لمراقبة إستمرارية تنفيذ قرار تنظيم البسطات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام