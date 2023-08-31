شركاء النصر، شاركونا رأيكم

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August 31 2023 - 18:02

عشرات الصهاينة اقتحموا باحات المسجد الاقصى بحماية من العدو الاسرائيلي

منذ 2 ساعة 31 August، 2023
صهاينة
فلسطين

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة الخميس باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات العدو الاسرائيلي.

وقالت “دائرة الأوقاف في القدس” إن “190 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك اليوم تحت حماية مباشرة من قوات الاحتلال”، وأشارت إلى أن “المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية”.

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى يوميا على فترتين، صباحية ومسائية، باستثناء الجمعة والسبت (عطلة رسمية لدى الاحتلال)، بحماية أمنية مشددة من شرطة الاحتلال والقوات الخاصة المسلحة التابعة لها.

المصدر: فلسطين اليوم

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