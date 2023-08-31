شركاء النصر، شاركونا رأيكم

وصل وزير الخارجية الإيراني الدكتور أمير عبداللهيان الى مطار بيروت قادما من العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية الى لبنان يلتقي خلالها عددا من المسؤولين اللبنانيين .

وكان في استقباله على أرض المطار ممثل رئيس مجلس النواب النائب ايوب حميد، والنائبان علي عمار وابراهيم الموسوي، مديرة المراسم في وزارة الخارجية اللبنانية السفيرة عبير العلي وسفير الجمهورية الاسلامية الإيرانية لدى لبنان مجتبى أماني على رأس وفد من السفارة.

وقال عبداللهيان:” خلال المباحثات التي سنجريها في خلال هذه الزيارة سنحث مختلف الأطراف اللبنانية على التوصل الى تفاهمات لاختيار رئيس للجمهورية وطبعا فإن قادة لبنان هم من يجب عليهم ان يقرروا بشأن انتخاب رئيس للجمهورية وما يتوقع من مختلف الأطراف الإقليمية والدولية هو دعم لبنان اقتصاديا وتجاريا لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد”. اضاف “واثقون من قدرة قادة لبنان وشعبه على اتخاذ القرار السياسي الصحيح لانتخاب رئيس للجمهورية. ونسأل الله دائما الخير للبنان حكومة وشعبا جيشا ومقاومة”.

وأشار عبد اللهيان الى انه “خلال المباحثات التي “اجريناها مع المسؤولين السعوديين سمعنا منهم تصريحات إيجابية وبناءة بشأن دعم لبنان. وندعو جميع الدول الى التعاون مع لبنان ودعمه والجمهورية الإسلامية الإيرانية ستظل كذلك وتستمر في دعمها القوي للبنان”.

وتحدث النائب حميد مرحبا بالوزير عبداللهيان، وقال: نثني دائما على هذا الحضور الديبلوماسي الراقي ان كان في انفتاحها على الحوار ام في حضورها على المستوى العالمي، لا سيما الحضور المشرف الاخير الذي حصل في جنوب أفريقيا أكان في المشاركة في مجموعة دول “البريكس” او مجموعة “شنغهاي”، لذلك الترحيب بمعالي وزير الخارجية الإيراني اليوم هو تعبير عن هذه العلاقة التاريخية التي تربط لبنان ثقافيا وحضاريا وأخلاقيا”. اضاف “نجدد الترحيب بمعالي الوزير ممثلا للجمهورية الإسلامية قيادة اكان بشخص فخامة الرئيس او مجلس الشورى وبتوجيه وعناية دائمة من القائد حفظه الله”.

المصدر: المنار + الوكالة الوطنية للإعلام