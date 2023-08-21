“يونهاب”: كيم جونغ أون يراقب عملية يعتقد أنها إطلاق صاروخ باليستي

ذكرت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يراقب حاليا إطلاق ما يعتقد أنه تجربة صاروخ باليستي.

وذكرت “يونهاب” نقلا عن “وكالة الأنباء المركزية الكورية” أن الزعيم الكوري الشمالي تفقد إطلاق صواريخ كروز (الجوال) من على متن سفينة تابعة للبحرية الكورية الشمالية.

وأضافت: “بحسب تقرير وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، فإن إطلاق هذه الصواريخ جاء في إطار التدريبات العسكرية لكوريا الديمقراطية التي تهدف إلى إنجاز المهام في الحرب الحقيقية”.

ونتيجة هذه الاختبارات “أصابت صواريخ السفينة جميع الأهداف من دون ارتكاب أي خطأ”.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، ذكرت “يونهاب” أن تدريبات عسكرية مشتركة كبيرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ستنطلق هذا الأسبوع، مع مساع من الجانبين لتعزيز الدفاع المشترك ضد ما وصفوها “التهديدات العسكرية المتطورة لكوريا الشمالية”.

وتمتد التدريبات “أولتشي فريدوم شيلد” السنوية على أساس سيناريو حرب شاملة، في الفترة من 21 إلى 31 آب/أغسطس الجاري، وستضم تدريبات طوارئ مختلفة، مثل تمرين مركز القيادة قائم على محاكاة الكمبيوتر، والتدريب الميداني المتزامن، وتدريبات “أولتشي” للدفاع المدني.

المصدر: وكالات