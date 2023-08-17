بوتين والسيد رئيسي يبحثان هاتفيا تطوير التعاون بمختلف الأصعدة

أكدت الرئاسة الروسية “الكرملين” أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى مع نظيره الإيراني السيد إبراهيم رئيسي محادثة هاتفية، ناقشا خلالها توسيع نطاق التعاون بالمجالات المختلفة.

وأضاف الكرملين، في بيان اليوم الخميس: “أكد بوتين ورئيسي على مواصلة تطوير العلاقات الروسية والإيرانية في التجارة والطاقة والنقل والمجالات البيئية”.

وذكرت خدمة الكرملين الصحفية: “نوقشت قضايا توسيع التعاون في الشؤون الدولية والإقليمية، بما في ذلك مراعاة مشاركة إيران كعضو كامل العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون، فضلا عن الاهتمام بالانضمام إلى مجموعة البريكس”.

المصدر: سبوتنيك