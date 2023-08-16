رأى وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان أن “الإفراج عن الأصول الإیرانیة المجمدة هو جزء من تحقيق الدبلوماسية التي ترافقها العزة”، مؤكداً أن “هذه المرحلة من الاتفاقية هي إعادة اختبار للولايات المتحدة الأمريكية”.

وكتب أمیر عبداللهیان في صفحته الشخصية على تويتر أن “الإفراج عن الأرصدة الإیرانیة المجمدة لدى كوريا الجنوبية ونقلها هو جزء من تحقيق الدبلوماسية المشرفة التي ترافقها العزة وأكدها الامام السيد علي الخامنئي”.

وتابع أن “هذه المرحلة من الاتفاقية هي أيضاً إعادة اختبار لأمريكا”.

وأکد “تتواصل الجهود لإلغاء الحظر وإعادة جميع الأطراف إلى الالتزامات الدولية تجاه إيران في المسار الصحیح للدبلوماسیة”.

يُذكر أنه سبق أن أعلنت الجمهورية الإسلامية الايرانية عن اتفاق مع الولايات المتحدة الأميركية على “تبادل الأسرى”، مؤكدة أنه “مقرون بإيداع الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية والعراق، بقيمة 10 مليارات دولار، في حساب بنكي”.

المصدر: موقع العالم