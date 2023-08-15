اشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، في كلمة له أمام المشاركين في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي، أن العالم متعدد الأقطاب يتشكل باستمرار في وقتنا الحالي. وقال: “معظم الدول مستعدة للدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية وتقاليدها وثقافتها وأسلوب حياتها. ويجري تعزيز المراكز الاقتصادية والسياسية الجديدة”.

وقال بوتين: “من الواضح اليوم أنه من الممكن الحد من المواجهة على المستويين العالمي والإقليمي، وتحييد التحديات والمخاطر، وتعزيز الثقة بين الدول وفتح فرص واسعة لتنميتها فقط من خلال الانضمام إلى جهود المجتمع الدولي”.

وشدد بوتين قائلا: “كنا ولا نزال من المؤيدين بقوة لنظام عالمي متعدد الأقطاب يقوم على أولوية قواعد ومبادئ القانون الدولي، وسيادة الدول وتساويها، والتعاون البنّاء والثقة”.