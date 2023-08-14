مجلس السلم والأمن الإفريقي يفشل في التوصل لاتفاق بشأن تعليق عضوية النيجر في الاتحاد – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2023 - 19:14
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مجلس السلم والأمن الإفريقي يفشل في التوصل لاتفاق بشأن تعليق عضوية النيجر في الاتحاد
منذ 9 mins
14 August، 2023
افريقيا
النيجر
مجلس الامن الافريقي
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