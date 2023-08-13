أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأحد أن قواتها قتلت حوالي 545 جنديا أوكرانيا على مختلف المحاور خلال اليوم الماضي، كما أسقطت مروحية أوكرانية في أجواء دونيتسك و25 مسيرة في مناطق متفرقة.

وقالت الوزارة في بيان لها إن “الجيش الأوكراني خسر خلال هجماته الفاشلة أكثر من 60 جنديا على محور كوبيانسك، و300 جندي على محور دونيتسك، و45 جنديا على محور كراسني ليمان، و80 جنديا على محور جنوب دونيتسك وأكثر من 40 جنديا على محور زابوروجيه، إضافة إلى مقتل حوالي 20 جنديا آخرين بنيران روسية على محور خيرسون”.

ولفت البيان الى ان “إصابة قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 137 منطقة”، وتابع “تم ضرب مركز قيادة أمامي للفيلق التاسع الأوكراني قرب مدينة أوريخوف بزابوروجيه وإصابة مركز للتحكم بالطائرات المسيرة في أراضي دونيتسك”، وأكد “تم إسقاط مروحية أوكرانية من طراز مي-8 في الجو في دونيتسك، واعتراض 8 صواريخ HIMARS وتدمير 25 طائرة أوكرانية بدون طيار”.

واوضح البيان ان “مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 458 طائرة، و246 مروحية، و5708 طائرات بدون طيار، و429 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و11274 دبابة ومدرعة أخرى، و1444 راجمة صواريخ، و5862 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و12207 مركبات عسكرية خاصة”.

المصدر: روسيا اليوم