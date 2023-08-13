اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي فجر اليوم الأحد بلدة اليامون غرب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة مع المقاومين.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوة كبيرة من جيش الاحتلال معززة بآليات عسكرية، اقتحمت بلدة اليامون وأطلقت الرصاص صوب المواطنين ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة، دون أن يبلغ عن إصابات”، وأشارت إلى أن “قوات الاحتلال انسحبت من بلدة اليامون بعدما تصدى لها المقاومون ببسالة وفشلت في تحقيق أهدافها”.

وتشهد عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، حملات مداهمة واعتقالات يومية واسعة، بالإضافة إلى اعتداءات من قبل المستوطنين الصهاينة على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

المصدر: فلسطين اليوم