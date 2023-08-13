ابتكر علماء جامعة سيتشينوف الطبية جهازا للكشف عن سرطان الجلد في مرحلة مبكرة استنادا إلى حالة الأوعية الدموية.

وقالت شبكة «روسيا اليوم» في تقرير لها إن هذا الجهاز هو الأول في روسيا ومن الأوائل في العالم، وهو عبارة عن منظار للشعيرات الدموية بالفيديو يمكن بواسطته الكشف عن المراحل المبكرة لجميع أنواع السرطانات، بما فيها الورم الميلانيني والورم القاعدي، اعتمادا على تشوه الأوعية الدموية قبل ظهور العلامات الأولى لسرطان الجلد بفترة طويلة.

وقد أكدت الدراسات العلمية أن ظهور ورم جلدي خبيث يرافقه إمدادات دم وفيرة. ويبدأ في هذه المنطقة النمو غير المنتظم للأوعية الشعرية. وهي تتوزع بصورة عشوائية وجدرانها ضعيفة ولها بنية غير مكتملة أو شكل غير منتظم. وبناء على ذلك، يمكن للعلماء التنبؤ بتطور السرطان ودرجة حساسيته للعلاج المضاد للورم.

ويتألف هذا الجهاز من كاميرا رقمية وميكروسكوب وزجاج تسوية وحامل ثلاثي القوائم ومصدر طاقة وبرامج فريدة. يلتقط الجهاز صورا لمنطقة من الجلد بسرعة 90 لقطة في الثانية، ويحدد الطبيب من بين الصور التي التقطها الجهاز وجود علامات لإصابة الشخص بالسرطان مستقبلا أم لا.

وتقول البروفيسورة مارينا سيكاتشوفا: «يعتبر السرطان أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم. ويعتبر سرطان الجلد الأكثر خطورة من بين أنواع السرطانات، حيث تصل نسبة الخطأ في تشخيص الأورام إلى 26 في المئة. أي أن استخدام الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأورام سيساعد الأطباء كثيرا ويقلل من نسبة الخطأ. لذلك، نأمل أن يؤدي مشروعنا المشترك الخاص بتصوير شبكة الأوعية الدموية إلى زيادة دقة تشخيص السرطان، والمساعدة على اكتشافه في مرحلة مبكرة، ما سينقذ حياة العديد من المرضى». وتضيف الدكتورة لودميلا سميرنوفا: «إذا كان وجود شامة أو نمو ما في الجلد يقلق الشخص لأنه يخشى أن يكون ذلك خبيثا، فيمكنه الآن مراجعتنا لفحصه باستخدام الجهاز الجديد. هذه التقنية غير جراحية وآمنة. ووفقا لنتائجها، يمكننا أن نحدد فورا ما إذا كان كل شيء على ما يرام، أو أن هناك شكاً بوجود ورم يجب إزالته. وتبلغ دقة التشخيص بالجهاز 85-90 في المئة».

المصدر: روسيا اليوم