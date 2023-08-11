المنار تسلط الضوء على نقاط التحفظ على الخط الازرق والبداية من رأس الناقورة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 11 2023 - 20:14

المنار تسلط الضوء على نقاط التحفظ على الخط الازرق والبداية من رأس الناقورة

منذ 9 mins 11 August، 2023
لبنان
المنار تسلط الضوء على نقاط التحفظ الثلاثة عشرة على الخط الازرق في سلسلة من التقارير ، والبداية من رأس الناقورة.

التعليقات

ذات صلة

رأيكم يهمنا

شاركوا في استطلاع دورة برامج عاشوراء على قناة المنار لهذا العام 1445 ه / 2023 م
إغلاق مشاركة