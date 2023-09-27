بالصور | الجيش اللبناني يجبر العدو على إزالة عدد من الخروقات – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2023 - 20:34

بالصور | الجيش اللبناني يجبر العدو على إزالة عدد من الخروقات

منذ 4 ساعة 27 September، 2023
الجيش اللبناني يقطع الطريق العسكري الذي شقه العدو الصهيوني في المكان الذي يعتدي فيه على الأراضي المحررة من مزرعة #بسطرة والعدو يلقي قنابل دخانية على الجرافة اللبنانية والجيش اللبناني يرد بالمثل بإلقاء القنابل الدخانية على العدو
الجيش اللبناني يقطع الطريق العسكري الذي شقه العدو الصهيوني في المكان الذي يعتدي فيه على الأراضي المحررة من مزرعة #بسطرة والعدو يلقي قنابل دخانية على الجرافة اللبنانية والجيش اللبناني يرد بالمثل بإلقاء القنابل الدخانية على العدو
لبنان
 من مراسل المنار علي شعيب:

 

بعد اسبوع من الاستنفار المتبادل الجيش اللبناني يجبر العدو على إزالة خرقين للأراضي المحررة في مزرعة بسطرة ويبعد دبابات الميركافا أكثر من عشرة أمتار .
بعد اسبوع من الاستنفار المتبادل
الجيش اللبناني يجبر العدو على إزالة خرقين للأراضي المحررة في مزرعة بسطرة ويبعد دبابات الميركافا أكثر من عشرة أمتار .

 

الجيش اللبناني يقطع الطريق العسكري الذي شقه العدو الصهيوني في المكان الذي يعتدي فيه على الأراضي المحررة من مزرعة #بسطرة والعدو يلقي قنابل دخانية على الجرافة اللبنانية والجيش اللبناني يرد بالمثل بإلقاء القنابل الدخانية على العدو
الجيش اللبناني يقطع الطريق العسكري الذي شقه العدو الصهيوني في المكان الذي يعتدي فيه على الأراضي المحررة من مزرعة #بسطرة والعدو يلقي قنابل دخانية على الجرافة اللبنانية والجيش اللبناني يرد بالمثل بإلقاء القنابل الدخانية على العدو

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بعد قطع الطريق العسكري الإسرائيلي بالصخور بسبب مروره بالأرض المحررة من وادي فشكول رغم إطلاق العدو قنابل دخانية الجيش اللبناني يجبر العدو على إزالة الاعتداء الرابع عند بوابة مزرعة #قفوة .
بعد قطع الطريق العسكري الإسرائيلي بالصخور بسبب مروره بالأرض المحررة من وادي فشكول رغم إطلاق العدو قنابل دخانية
الجيش اللبناني يجبر العدو على إزالة الاعتداء الرابع عند بوابة مزرعة #قفوة .

 

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المصدر: موقع المنار

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