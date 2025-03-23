العدو الصهيوني يواصل اعتداءاته جنوباً وبقاعاً

بعد يوم حافل بالاعتداءات الاسرائيلية شهدها لبنان أمس السبت، إثر سلسلة غارات معادية استهدفت عدة مناطق في الجنوب والبقاع، أدّت إلى سقوط سبعة شهداء وعشرات الجرحى، أعلن مراسل قناة المنار اليوم الأحد عن استمرار خروقات العدو لاتفاق وقف إطلاق النار.

وفي التفاصيل، أعلن المراسل عن سقوط شهيد في استهداف الطيران المسيّر المعادي سيارة في بلدة عيتا الشعب الجنوبية. كذلك أعلن المراسل شنّ الطيران المعادي غارة استهدفت منطقة اللبونة جنوباً، كما استهدف العدو فجراً عدداً من البيوت الجاهزة التي كانت قد وضعت في بلدتي شيحين والناقورة.

وحلّقت المسيّرات المعادية على علوٍّ منخفض في أجواء صور ومحيطها بالتزامن مع تشييع المدينة ظهراً للشهيدين رانيا حوماني وصافي بحر اللذين استشهدا جرّاء الغارة التي استهدفت مبنى فيها ليل أمس. وافيد ايضاً عن وقوع اصابات، إثر تعرّض مقهى في منطقة المطل في بلدة عيتا الشعب، بعيد منتصف الليلة الماضية لاستهداف مباشر بقصف مدفعي اسرائيلي ألحق اضراراً كبيرة فيها، ولم يفد عن وقوع اصابات.

إلى ذلك، حلقت مسيرة معادية على علو منخفض اليوم في أجواء مدينة صور وبلدات القضاء وصولاً حتى ضفاف الليطاني منطقة القاسمية.

وفي بعلبك، حلّق الطيران الحربي المعادي في أجواء المنطقة على علو متوسط. أما في الهرمل، فقد حلّق طيران العدو في أجواء المدينة ايضاً.

وللاطلاع على تفاصيل الخروقات في جنوب لبنان معنا مراسل المنار هاشم السيد حسن

المصدر: قناة المنار + الوكالة الوطنية للإعلام