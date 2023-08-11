بمبادرة من العمل الاجتماعي في حزب الله.. رفع نفايات في منطقة الفيلات بصيدا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 11 2023 - 13:24

بمبادرة من العمل الاجتماعي في حزب الله.. رفع نفايات في منطقة الفيلات بصيدا

منذ 54 mins 11 August، 2023
أخبار موقع المنار
لبنان

بادرت فرق العمل الإجتماعي في حزب الله في شعبة عين الحلوة إلى رفع النفايات من منطقة الفيلات وجوارها في مدينة صيدا، بعد مناشدات عديدة من أهالي المنطقة لحل مشكلة تكدس النفايات في الشوارع والساحات والأحياء.

ولاقت الخطوة ترحيبا كبيرا من الأهالي الذين توجهوا بالشكر والتقدير لقيادة حزب الله التي تستمر بهذه الحملة وبشكل دوري دون انقطاع منذ ستة أشهر.

وأشرف على الحملة مسوؤل شعبة عين الحلوة علي الزينو وعضو لجنة العلاقات في قطاع صيدا أحمد الجبيلي اللذين أعلنا أيضا “تقديم مادة المازوت لآليات جمع النفايات في منطقة سيروب”، وجرى التأكيد على وقوف حزب الله بشكل دائم إلى جانب الأهالي في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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