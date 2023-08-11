أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات العدو الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة قرب حاجز “زعترة” الاسرائيلي جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن “جنود من جيش الاحتلال أطلقوا النار صوب شاب من بلدة بديا غرب سلفيت، أثناء مروره على دراجته النارية بالقرب من مفترق حاجز زعترة جنوب نابلس، وأصابوه برصاصة في قدمه، قبل أن يحتجزوه”.

بدوره، أفاد “الهلال الأحمر الفلسطيني” بأن “طواقمه تسلمت الشاب المصاب من مركبة إسعاف تابعة لجيش الاحتلال وجرى نقله إلى مستشفى رفيديا في نابلس”، وتابع أن “الشاب مصاب برصاصة في قدمه اليمنى”.

المصدر: فلسطين اليوم