تقرير مصور | بشرى الاسكان بانتظار الترجمة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 9 2023 - 22:50

تقرير مصور | بشرى الاسكان بانتظار الترجمة

منذ 2 ساعة 9 August، 2023
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تقارير مصورة - لبنان

في السراي اجتماعات مكثفة.. وبشرى من مصرف الاسكان.

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