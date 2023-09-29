تقرير مصور | عودة قريبة لقروض الاسكان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2023 - 23:32

تقرير مصور | عودة قريبة لقروض الاسكان

منذ 4 ساعة 29 September، 2023
لبنان

بعد حوالي شهرين، مصرف الاسكان يبدأ بتأمين قروض للبنانيين بالدولار.

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