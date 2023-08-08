أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة الجيش على مواقع جديدة في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا والقضاء على مئات الجنود الأوكرانيين، وإحباط كافة محاولات قوات كييف الهجوم على مختلف الجبهات.

وأضافت وزارة الدفاع في تقريرها اليومي أن قوات “الغرب” سيطرت على مواقع جديدة على محور كوبيانسك تعزز مواقعها في بلدة أولشانا بمقاطعة خاركوف. وأشارت إلى أنه تم القضاء على 110 عسكريين أوكرانيين وتدمير 3 مدرعات ومدفعي D-20 هناك.

وأكدت تدمير 3 مستودعات ذخيرة للجيش الأوكراني في مقاطعتي زابوروجيه وخاركوف.

وفي ما يلي أبر ما تضمنه تقرير الدفاع الروسية:

على محور دونيتسك: تم صد 18 هجوما على جبهات أرتيموفسك وكليشيفكا وزايتسيفو وإسقاط 17 مسيّرة أوكرانية و5 قذائف HIMARS والقضاء على 210 جنود وتدمير دبابة و4 مدرعات و6 سيارات بيك أب و3 مدافع D-30.

على محور جنوب دونيتسك: تم صد ثلاث هجمات أوكرانية ودمر الطيران الروسي مراكز تجمع للقوات الأوكرانية في ستارومايورسك بجمهورية دونيتسك وبريوتنويه بمقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر العدو على هذا المحور 125 جنديا و8 مدرعات ومدفعي D-30.

على محور كراسنوليمانسك في دونيتسك: تم صد ثلاث هجمات أوكرانية وتدمير تجمع للقوات الأوكرانية، والقضاء على 80 جنديا وتدمير مدرعتين وسيارتي بيك أب وسيارتين عاديتين، وراجمة صواريخ ومدفع D-20.

على محور زابورجيه: تم القضاء على حوالي 110 عسكريين وتدمير دبابة واحدة، و5 مدرعات، و3 سيارات، ومدفع “بيون” ذاتي الدفع، ومدفع “مستا-بي”، ومدفع M777 أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر FH-70 بريطاني ومدفع Krab بولندي ذاتي الدفع.

على محور خيرسون: خسر العدو حوالي 50 جنديا وسيارتين 3 مدافع D-20 ومركز قيادة متقدم لقوات “خورتيتسا” الأوكرانية، و3 مستودعات ذخيرة في مدينة زابوروجيه، وبلدتي تشيرنيشينا ونيسكوشنوي في مقاطعة خاركوف واعتراض 5 صواريخ HIMARS أمريكية.

المصدر: روسيا اليوم