شنت قوات الاحتلال “الإسرائيلي”، فجر اليوم الاثنين 7/8/2023، حملة اعتقالات واسعة بعد دهم واقتحام قرى ومحافظات الضفة المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، بينهم 5 من عائلة واحدة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية برقة شرق رام الله واعتقلت الجريح عمار عسلية، وأبناءه الأربعة: صقر، ومحمود، ومحمد، وعبد، بعد أن داهمت منزلهم وفتشته.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ماهر النعسان من قرية المغير شرقا، والشاب مبتسم الريماوي من قرية بيت ريما غربا.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابين جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت قصي عمر صبيح (23 عاما) من بلدة الخضر، ويزن محمود طقاطقة (20 عاما) من بلدة بيت فجار، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، شابين من جنين وسط اندلاع مواجهات.

وأفادت مصادر أمنية، أن وحدات خاصة تسللت إلى مدينة جنين، بمساندة قوات كبيرة من جيش الاحتلال، حيث نشرت قناصتها على أسطح البنايات، واعتقلت الشابين محمد سمير خمايسة، وحسن يونس بوجيرمي، بعد مداهمة منزليهما في حي المراح .

أسماء المعتقلين في سجون الاحتلال:

١. الجريح عمار عسلية- برقا شرق رام الله

٢. صقر عمار عسلية- برقا

٣. محمود عمار عسلية- برقا

٤. محمد عمار عسلية- برقا

٥. عبد عمار عسلية- برقا

٦. ماهر النعسان- المغير شرق رام الله

٧. مبتسم الريماوي- بيت ريما غرب رام الله

٨. محمد سمير خمايسة- جنين

٩. زهير نصاصرة- بيت فوريك شرق نابلس

١٠. محمود نصاصرة- بيت فوريك

١١. كاظم حنني- بيت فوريك

١٢. يزن داود طقاطقة- بيت لحم

١٣. لؤي أبو السعد- القدس

١٤. حسن يونس- جنين

١٥. قصي عمر صبيح- الخضر جنوب بيت لحم

وسط اشتباكات مسلحة… قوة كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم جنين



قوة كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم جنين

وضمن مسلسل الاعتداءات الصهيونية اقتحمت آليات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال “الإسرائيلي”، فجر اليوم محافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة من عدة محاور وحاصرت منازل عددٍ من المواطنين واعتقلت شاباً، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة مع المقاومين.

وأفادت مصادر محلية، بأن أكثر من 20 آلية عسكرية “إسرائيلية” اقتحمت حي المراح في جنين وحاصرت منزلاً ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاومي سرايا القدس- كتيبة جنين الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي.

ووفق المصادر، فإنّ جيش الاحتلال حاصر أحد المنازل في حي المراح، واعتلى قناصته أسطح المنازل المجاورة.

وداهم جيش الاحتلال عدداً من منازل المواطنين واعتقل شاباً، بينما لم يبلغ عن وقوع إصابات بين صفوف المواطنين.

أشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد سمير خمايسة بعد محاصرة منزله خلال اقتحام مدينة جنين.

وقالت سرايا القدس – كتيبة جنين في بلاغ عسكري: إن مجاهديها أمطروا آليات الاحتلال في منطقة المراح بصليات كثيفة من الرصاص.

وحدة ساحات بالمرصاد… المقاومة ووعيد الاحتلال ما بين جنين ونور شمس

ووسط مخيم “نور شمس” قرب مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة تبدو الحياة طبيعية، غير أن السكان يترقبون من تنفيذ جيش الاحتلال عملية عسكرية واسعة تشبه ما جرى بمدينة جنين ومخيمها.

وبدعوى ملاحقة مقاومين، أطلق الاحتلال في 3 يوليو/ تموز المنصرم عملية عسكرية في جنين ومخيمها هي الأكبر منذ عشرين عاما، استمرت نحو 48 ساعة واستخدمت فيها مروحيات وطائرات مسيرة وقوات برية، ما أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة نحو 140 آخرين.

ومن حين إلى آخر، تقوم قوات الاحتلال بعمليات عسكرية قصيرة في مخيم “نور شمس”، بدعوى أنها تلاحق من تسميهم “مطلوبين”.

ونفذ الاحتلال في 24 تموز/ يوليو عملية عسكرية في “نور شمس” استمرت نحو 6 ساعات، وخلفت دمارا كبيرا في البنية التحتية والمنازل، بالإضافة إلى اعتقال عدد من سكانه، لكنها واجهت مقاومة كبيرة استُخدم فيها الرصاص والعبوات المتفجرة.

وفي مقهى على مدخل المخيم، قال مواطنون إن الحال أصبح صعبا، وقوات الاحتلال تفسد سكينتهم بعملياتها العسكرية، ولم يستبعدوا أن يستنسخ الجيش تجربة مخيم جنين في مخيمهم.

وينشط في مخيم “نور شمس” مقاومون من مختلف فصائل المقاومة.

دمار

رئيس اللجنة الشعبية لمخيم “نور شمس” طه الإيراني، يواصل أعمال ترميم شوارع المخيم الذي دمرته آليات الاحتلال في 24 يوليو.

وقال الإيراني إن “جيش الاحتلال دمر نحو 3 كيلو مترات من شوارع المخيم، وخلّف دمارا في منازل ومحالٍ تجارية ومركز شباب ومسجد، في محاولة لاستنساخ تجربة مخيم جنين”.

وأضاف “الجميع هنا يخشى من استنساخ تجربة مخيم جنين، الاحتلال لا يريد وجود حالة وطنية في مخيم نور شمس ويسعى لتدميرها”.

وأوضح أن “السكان يعيشون حياة صعبة وسط ارتفاع نسبة البطالة، وباتوا يبحثون عن كرامة سلبها الاحتلال بفعل عربدة مستوطنيه وقواته”.

وعدد سكان المخيم يبلغ نحو 11 ألف نسمة، يعيشون في مساحة لا تتعدى 232 دونما.

تكامل مع جنين

“الاحتلال يعيد تجربة مخيم جنين هنا في نور شمس”.. بتلك الكلمات بدأ سليمان الزهيري، أحد سكان “نور شمس” القائم بأعمال رئيس مجلس أمناء جامعة خضوري، حديثه.

وقال الزهيري (65 عاما) إن “لدى السكان مخاوف حقيقية من قيام جيش الاحتلال بعملية عسكرية واسعة في مخيم نور شمس، وفي الأشهر الأخير ينفذ الجيش عمليات عسكرية في المخيم، ويعتقل ويصيب ويقتل”.

ومتحدثا عن “الحالة الوطنية” في المخيم، شدد على أن “هناك تشابها وتكاملا بين مخيمي جنين ونور شمس”.

وأوضح أن “أصل السكان في المخيمين من منطقة حيفا بالداخل (أراضي 1948)، وعقب النكبة سكن أهالي المخيم منطقة جنزور قرب جنين حتى عام 1951، ثم انقسموا بين جنين ونور شمس، لذلك هناك قرابة بين العائلات وعلاقات نسب، حتى أننا نرى هناك تكاملا في المقاومة بين جنين ونور شمس”.

انتشار للمقاومين

وليلا، تُغلق كافة مداخل مخيم “نور شمس” بحواجز حديدية، وينصب مقاومون الكمائن، وفي النهار، ينتشرون في شوارع المخيم وأزقته.

وغالبية المسلحين من “كتيبة نور شمس” التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، لكن مسلحين من فصائل أخرى يشاركون في التصدي لأي اقتحام إسرائيلي.

وبينما كان مقنعا، قال أحد عناصر كتيبة “نور شمس” إنهم مجموعة من الشباب اتخذوا من السلاح طريقة للدفاع عن مخيمهم “في ظل جرائم الاحتلال المتواصلة، وفي ظل عربدة المستوطنين في كل مكان”.

وأردف أن “جيش الاحتلال يريد اقتحام المخيم ويفعل ما يشاء دون مقاومة.. ينتهك الحرمات ويقتل ويعتقل، لكن اليوم الأمر مختلف نحن لهم بالمرصاد”.

ومشددا على استعداد المقاومة في المخيم لصد أي عدوان، قال: “نحن موحدون لمواجهة الاحتلال.. نحب الحياة وما يدفعنا لحمل السلاح مجبرين هو الاحتلال.. في كل بيت معتقل أو جريح أو شهيد”.

وبشأن عملية جيش الاحتلال الأخيرة في المخيم، قال المقاوم: المجاهدون استطاعوا أن يلقنوا جيش الاحتلال درسا لن ينساه، ونتحداهم بالكشف عن الحقيقة”.

وعن سلاحهم، قال: “نملك بنادقنا، إلى جانب العبوات الناسفة والقنابل اليدوية محلية الصنع”.

وفي تموز/ يوليو الماضي، فجّر مقاومون عبوة ناسفة بآلية عسكرية للاحتلال في مخيم “نور شمس”.

وتقول “كتائب القسام” التابعة لحركة “حماس” إن مقاتليها ينشطون في المخيم، ويتصدون لاقتحام جيش الاحتلال مستخدمين عبوات من نوع “شواظ”.

وفي 3 آب/ أغسطس الجاري، نشرت الكتائب على تليغرام مقطعا مصورا يظهر مجموعة من مقاتليها في أزقة “نور شمس”، وعنونته بـ”أبطال كتائبنا المظفرة في كل مكان ينتظرون الإشارة”، وهذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها “كتائب القسام” رسميا عن مقاتليها في مخيم عين شمس.

استشهاد الفتى رمزي حامد متأثراً بإصابته قبل أيام في سلواد

وأعلنت مصادر محلية، اليوم عن استشهاد الفتى رمزي حامد (17عاما) متاثر باصابته قبل عدة أيام في سلواد شمال شرق رام الله، بالضفة المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن الفتى رمزي حامد استشهد إثر إصابته برصاص الاحتلال، في بطنه أثناء تواجده في مركبته قبل 3 أيام، خلال مروره بالقرب من مدخل البلدة.

وأوضحت المصادر، أن الشهيد أصيب برصاص حارس مستوطنة أطلق النار على سيارته خلال تواجده في شارع وعر العدس في سلواد.

يُشار أن رمزي حامد هو الشهيد 219 برصاص جنود ومستوطنين منذ بداية العام الحالي، والشهيد الـ13 من محافظة رام الله والبيرة.

ومن بين الشهداء 32 طفلاً من عدة مناطق بالضفة الغربية، بينما يعتقل الاحتلال في سجونه 160 طفلاً بينهم 21 معتقلاً إدارياً.

ولمزيد من التفاصيل حول مجريات الاحداث الميدانية في الضفة الغربية مراسل المنار ديب حوراني يوضح التالي…

المصدر: قناة المنار + وكالات فلسطينية