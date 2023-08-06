الرئيس بري : لودريان طرح علي حوارا وطنيا وليس متفرقا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 6 2023 - 23:50

الرئيس بري : لودريان طرح علي حوارا وطنيا وليس متفرقا

منذ 2 ساعة 6 August، 2023
بري وجنبلاط
لبنان

اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان الموفد الفرنسي جان إيف لودريان تكلم معه نقلا عن اللقاء الخماسي طارحا الحوار الوطني وليس الحوارات المتفرقة حول الازمة الرئاسية في لبنان.

الرئيس بري الذي التقى النائب السابق وليد جنبلاط دعا الى تطبيق قانون النقد والتسليف بحذافيره في الملف المتعلق بحاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري واقراض الحكومة .
واعلن الرئيس بري ان الأحداث في مخيم عين الحلوة كانت محصورة وان الأمور مضبوطة الآن.

بدوره جنبلاط اكد انه لم يفهم والرئيس بري سبب تخوف السفارات في لبنان .

المصدر: قناة المنار

التعليقات

ذات صلة

رأيكم يهمنا

شاركوا في استطلاع دورة برامج عاشوراء على قناة المنار لهذا العام 1445 ه / 2023 م
إغلاق مشاركة