في مقابلة لموقع الإنتشار الإلكتروني قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ان” الاتصالات تسارعت مع الرياض التي تفهمت الموقف اللبناني وبأن لا خوف من خضات امنية مع التأكيد بأن معالجة الوضع المضطرب في “عين الحلوة” شارفت على نهايتها.

واضاف ميقاتي انه” سارع ايضا لاحتواء استياء الكويت مما قاله وزير الإقتصاد امين سلام ،عن غير قصد ،بشأن موضوع إهراءات القمح”، مشددا على عمق العلاقة مع هذا البلد الشقيق. كما لفت ميقاتي بأنه خلافا لما اشيع عن تحذير المانيا لرعاياها بمغادرة لبنان ها هي تصدر توضيحا تنفي فيه الخبر.

وأبدى ميقاتي استغرابه مما أثاره اقتراحه لعقد لقاء تشاوري في الصرح البطريركي في الديمان وأوضح ان”الغاية من وراء ذلك توجيه رسالة إطمئنان الى المجتمع اللبناني برمته وبكل طوائفه بأننا حريصون على المحافظة على اللحمة بين اللبنانيين وتعزيز العيش المشترك وتبديد كل هاجس بهذا الشأن، كما أن هناك مواضيع أثيرت في الآونة الأخيرة تخالف التقاليد والقيم اللبنانية، وتم طرح الهواجس بشأنها من قبل السادة المطارنة فكان لا بد من التصدي لهذه الأفكار ووجدنا في الديمان المكان المناسب لذلك”.

المصدر: موقع الإنتشار