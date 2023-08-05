في اطار تعزيز القوات البحرية بمزيد من الوسائل الدفاعية، بدأت الجمهورية الإسلامية الايرانية تزويد القوات البحرية التابعة للحرس الثوري بطائرات مسيَّرة وصواريخ يبلغ مداها ألف كيلومتر.

وقالت وكالة الأنباء الايرانية إنَّ أنواعاً مختلفة من الطائرات المسيَّرة وعدة مئات من صواريخ كروز والصواريخ الباليستية يتراوح مداها بين 300 و1000 كيلومتر، هي من بين الأنظمة والمعدات التي أضيفت إلى قدرات بحرية الحرس الثوري.

قائد بحرية الحرس الثوري الادميرال علي رضا تنكسيري، اشار الى أنَّ الصواريخ الجديدة تتمتَّع بدقة أفضل ومدى أطول، وأنه يمكن لصواريخ كروز أن تهاجم عدة أهداف في وقت واحد، وتغيير الأوامر بعد الإطلاق.

ويأتي ذلك بعد يومين من كشف النقاب عن سفن جديدة مزوَّدة بصواريخ يصل مداها إلى 600 كيلومتر ستدخل الخدمة، بالتزامن مع المناورات التي أجرتها قوات الحرس لاختبار قدراتها بحماية أمن المياه الخليجية و”الجزر الإيرانية”، حيث تمَّ إطلاق نماذج من صاروخي فاتح وغدير البحريّين.

المصدر: المنار