أعلنت وزارة الدفاع السورية أن وحدات من الجيش العاملة بريف مدينة حلب، دمرت طائرات مسيرة عدة تعود للتنظيمات الإرهابية، كما تمكنت من القضاء على عدد من الإرهابيين وأصابت آخرين.

وقالت الدفاع السورية في بيان لها على صفحتها في “فيسبوك”: “دمرت قواتنا المسلحة طائرتين مسيرتين وأسقطت ثلاثا أخرى للتنظيمات الإرهابية التي حاولت الاعتداء على بعض وحداتنا العاملة في ريف حلب الشمالي والغربي”.

وأضاف البيان أن وحدات الجيش “ردت على التنظيمات الإرهابية باستهداف مقرات قيادتها على الاتجاه ذاته، وأوقعت عددا من القتلى والمصابين في صفوفها”.

وفي بداية تموز/يوليو الماضي، استشهدت عائلة مؤلفة من 4 أشخاص، هم الأب والأم وطفلتان، في بلدة أورم الكبرى بريف حلب جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية بقذيفة صاروخية على البلدة.

المصدر: وكالة سانا