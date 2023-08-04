أفادت”الوكالة الوطنية للإعلام” أن الهيئة الاتهامية المناوبة في بيروت المؤلفة من القاضية ميراي ملاك رئيسة والقاضيين محمد شهاب وفاطمة ماجد، أصدرت قرارا بقبول الاستئناف المقدم شكلا من رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر وفسخ قرار قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا، والقاضي بترك المدعى عليه حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، ودعوته الى جلسة الأربعاء المقبل في 9 آب الجاري.

وكانت القاضية إسكندر قد عللّت طلبها بتوقيف سلامة لأسباب عدّدتها في الاستئناف المقدم من قبلها باسم الدولة اللبنانية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام