رياض سلامة يمثل امام الهيئة الاتهامية المناوبة في 9 الجاري – موقع قناة المنار – لبنان
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August 4 2023 - 01:26

رياض سلامة يمثل امام الهيئة الاتهامية المناوبة في 9 الجاري

منذ 2 ساعة 3 August، 2023
رياض سلامة
لبنان

أفادت”الوكالة الوطنية للإعلام” أن الهيئة الاتهامية المناوبة في بيروت المؤلفة من القاضية ميراي ملاك رئيسة والقاضيين محمد شهاب وفاطمة ماجد، أصدرت قرارا بقبول الاستئناف المقدم شكلا من رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر وفسخ قرار قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا، والقاضي بترك المدعى عليه حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، ودعوته  الى جلسة  الأربعاء المقبل في 9 آب الجاري.
وكانت القاضية إسكندر قد عللّت طلبها بتوقيف سلامة لأسباب عدّدتها في الاستئناف المقدم من قبلها باسم الدولة اللبنانية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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