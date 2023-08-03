رحّب وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فيّاض، في بيان صادر عن مكتبه، “بالبلاغ التحذيري الذي أصدره اليوم محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبّود الى أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء ضمن نطاق بيروت من أجل التقيّد بتركيب العدادات الكهربائية للمشتركين لديهم بمهلة تنتهي بتاريخ ٣١/٨/٢٠٢٣ تحت طائلة الاحالة الى النيابة العامة المالية”.

وأمل فيّاض ان ينسحب هذا الإجراء على كل المناطق اللبنانية وتتبناه السلطات المعنيّة بموضوع الرقابة على حسن تطبيق الاجراءات المتعلقة بملف المولدات الخاصة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام