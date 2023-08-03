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August 3 2023 - 16:48

عشرات الصهاينة اقتحموا باحات المسجد الاقصى بحماية قوات العدو الاسرائيلي

منذ 25 mins 3 August، 2023
عضو الكنيست السابق المتطرف يهودا غليك يقتحم صباح اليوم برفقة قطعان المستوطنين الصهاينة المسجد الأقصى المبارك
عضو الكنيست السابق المتطرف يهودا غليك يقتحم صباح اليوم برفقة قطعان المستوطنين الصهاينة المسجد الأقصى المبارك
فلسطين

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة الخميس باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات العدو الاسرائيلي.

وأشارت “دائرة الأوقاف في القدس المحتلة” الى ان “201 من المستوطين الصهاينة اقتحموا المسجد الأقصى المبارك اليوم تحت حماية مباشرة من قوات الاحتلال”، ولفتت الى أن “المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية”.

ويقتحم المستوطنون الصهاينة باحات المسجد الأقصى يوميًا على فترتين، صباحية ومسائية، باستثناء الجمعة والسبت (عطلة رسمية لدى العدو الصهيوني)، بحماية أمنية مشددة من شرطة العدو والقوات الخاصة المسلحة التابعة لها.

المصدر: فلسطين اليوم

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