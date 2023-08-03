تواصل قوات العدو الإسرائيلي التضييق على الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، وبالسياق قامت قوات العدو الأربعاء بجرف قطعة أرض في “خلة طه” جنوب غرب الخليل بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، لإقامة برج عسكري.

وقالت مصادر فلسطينية إن “قوات الاحتلال جرفت قطعة أرض كانت قد استولت عليها الأسبوع الماضي، لإقامة برج مراقبة عسكري، قرب مستوطنة نجاهوت المقامة على أراضي المواطنين في خلة طه غرب بلدة دورا جنوب الخليل”.

يشار إلى أن منطقة “خلة طه” تعرضت لسلسلة اعتداءات من المستوطنين الصهاينة وجيش العدو الاسرائيلي، لا سيما هدم مساكن المواطنين ومطاردة رعاة الأغنام ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية.

المصدر: فلسطين اليوم