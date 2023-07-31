هنأ رئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير في بيان الاثنين “الجيش اللبناني قيادة وضباطا وعناصر ومديرية المخابرات في الجيش بمناسبة عيده الـ ٧٨”.

وقال الخير “الجيش الوطني اللبناني أثبت بأنه الدرع الحامي للوطن من خلال معاركه البطولية التي خاضها جنبا الى جنب مع المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني في الجنوب والقوى الإرهابية في الشرق التي عملت على ضرب السلم الأهلي والاستقرار في وطننا فكان لها الجيش والمقاومة بالمرصاد”، وتابع “كما أثبتت مؤسسة الجيش الوطني انها متماسكة وبعيدة عن المحسوبيات والفساد والطائفية والمذهبية”.

ويصادف الاول من شهر آب/اغسطس العيد السنوي للجيش اللبناني.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام