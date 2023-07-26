أردوغان يلتقي عباس وهنية في أنقرة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 26 2023 - 16:12

أردوغان يلتقي عباس وهنية في أنقرة

منذ 21 mins 26 July، 2023
أردوغان يلتقي عباس وهنية في أنقرة
أردوغان يلتقي عباس وهنية في أنقرة
تركيا - عربي وإقليمي

أفادت وكالة “الأناضول” أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التقى بالعاصمة أنقرة نظيره الفلسطيني محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية. وذكرت أن أردوغان عقد لقاء ثلاثيا مع عباس وهنية في المجمع الرئاسي التركي، وأن اللقاء كان مغلقاً.

وكان عباس وصل مساء يوم الاثنين إلى العاصمة التركية أنقرة تلبية لدعوة من أردوغان. ومن المقرر أن ينعقد اجتماع يوم السبت المقبل للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية مع الرئيس عباس، وسط غياب الجهاد الإسلامي احتجاجا على اعتقال كوادرها من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

المصدر: روسيا اليوم

التعليقات

ذات صلة

حصاد تموز
حصاد تموز 2006

إغلاق مشاهدة