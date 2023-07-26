سرايا القدس: مجاهدونا في كتيبة نابلس يستهدفون قوة خاصة للإحتلال بصليات من الرصاص بعد اكتشاف أمرها – موقع قناة المنار – لبنان
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July 26 2023 - 12:14

سرايا القدس: مجاهدونا في كتيبة نابلس يستهدفون قوة خاصة للإحتلال بصليات من الرصاص بعد اكتشاف أمرها

منذ 32 mins 26 July، 2023
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