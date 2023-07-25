الشيخ دعموش: الاعتداء على القرآن يهدف لخلق فتنة ‏طائفية اسلامية مسيحية

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش ان “الاعتداء الجديد على القرآن في الدانمارك يؤشر الى ان هناك غرفا سوداء صهيونية تحرك بعض الحاقدين والمتعصبين في اكثر من مكان، للنيل من اقدس مقدسات المسلمين وهو القران الكريم بأيادٍ مسيحية”، ولفت الى ان “ذلك يهدف لخلق فتنة طائفية اسلامية – مسيحية، وجر المسلمين والمسيحيين الى صراع طائفي لا يستفيد منه الا الصهاينة الذين يتربصون بالمسلمين والمسيحيين”.
وقال الشيخ دعموش خلال كلمة له في المجلس العاشورائي الذي ينظمه الحزب في الأوزاعي “لم يعد يكف الاستنكار واصدار بيانات الرفض لهذه الاعمال المشينة والمتكررة، بل بات المطلوب من الحكومات الاسلامية والمسيحية وكل دول العالم التي تحترم الاديان والمقدسات العمل على اتخاذ اجراءات صارمة بحق الدول التي تسمح بأعمال من هذا النوع، واعتبارها شريكا كاملا بهذه الجرائم، واستصدار قوانين دولية تجرم الفاعلين والدول التي تغطيهم”.
وشدد الشيخ دعموش على ان “التراخي الدولي تجاه جرائم الاعتداء على الرموز والمقدسات الاسلامية واعتبار ذلك ضمن اطار حرية الفكر والتعبير، يدفع بالمتربصين وضعاف الايمان الى استفزازات واعتداءات متبادلة، وجرأة غير مسبوقة على المقدسات والرموز والكتب الدينية، وهذا ما لا يجوز لأحد ان يسمح به او يتساهل فيه”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام