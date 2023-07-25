تقرير مصوّر| الوزير حمية : ملف النفط والغاز مصيري وسنكون الذراع اللوجستية للدولة في عمليات التنقيب

أكد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية أن”وزارة الاشغال العامة والنقل هي على تنسيق كامل مع وزارة الطاقة والمياه، كوزارة معنية بشكل مباشر في أعمال الحفر والتنقيب عن النفط والغاز في البلوكات النفطية اللبنانية”، مؤكدا ان “الوزارة ستكون الذراع اللوجستية للدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة في عمليات التنقيب عن النفط والغاز”، وقال: “ان جميع الأذونات التي تطلبها شركة “توتال” للسفن المتخصصة للقيام بعملية التخديم من المرفأ إلى منصة الحفر، ستكون متاحة ومن دون أية عوائق أو عقبات”.

كلام حمية جاء خلال جولة تفقدية مشتركة مع وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض على القاعدة اللوجستية التي خصصها مرفأ بيروت المعنية بالتخديم على منصة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9 في المياه الاقتصادية اللبنانية، واضاف”اليوم نحن في المرفأ، وفي الحادي عشر من شهر آب المقبل سنكون في المطار لأجل تفقد المنطقة اللوجستية للتخديم من هناك عبر طائرات الهليكوبتر”، لافتا الى ان”ملف النفط والغاز هو ملف مصيري بالنسبة للبنان واللبنانيين جميعا”.

المصدر: قناة المنار