صحيفة ريبيليون: زيلينسكي يختلق نجاحات وهمية لقوات كييف للتستر على فشل الهجوم المضاد – موقع قناة المنار – لبنان
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July 24 2023 - 00:16

صحيفة ريبيليون: زيلينسكي يختلق نجاحات وهمية لقوات كييف للتستر على فشل الهجوم المضاد

منذ 1 ساعة 23 July، 2023
زيلينسكي
أخبار دولية - اوكرانيا

ذكرت صحيفة “ريبيليون” أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يختلق “نجاحات وهمية لقوات كييف”، في حين أنها لم تحقق أيا من المهام الموكلة لها في ساحة المعركة.

وأشار كاتب المقال، بابلو خوفير ليال، إلى أن “زيلينسكي الذي ادعى أن “الهجوم المضاد صعب، لكنه يمضي قدما”، لديه توقعات غير واقعية على الإطلاق، لأن قواته لم تتمكن فعليا من استعادة السيطرة على أي من المدن التي وضعتها كأهداف”.

ولفت الكاتب إلى أن قوات كييف لم تحقق أي إنجازات في هجومها المضاد، بل على العكس، “هناك ارتفاع يومي في عدد القتلى في صفوفها، كما يتناقص عدد أفراد الجيش، وتقترب الذخائر من النفاد”، مشيرا إلى أن “هذا الوضع دفع واشنطن إلى إمداد أوكرانيا بالقنابل العنقودية”.

وشدد المصدر نفسه أن نظام كييف عاجز عن تحقيق أي إنجازات في أرض المعركة أو إثباتها بسبب التحصينات الروسية المنيعة على خط المواجهة.

وخلص إلى أن القيادة العسكرية الأوكرانية مجبرة على الاعتراف بصعوبة تحقيق آمال الغرب في أرض المعركة، بسبب الخطوط الدفاعية الروسية المنيعة التي لا يمكنها اختراقها.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية

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