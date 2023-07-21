الشيخ البغدادي: العدو الصهيوني يعيش أسوأ أيامه – موقع قناة المنار – لبنان
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July 21 2023 - 15:40

الشيخ البغدادي: العدو الصهيوني يعيش أسوأ أيامه

منذ 3 ساعة 21 July، 2023
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لبنان

رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ حسن البغدادي أنّ المشكلة في لبنان هي في بعض القوى والمسؤولين الذين لازالوا يعيشون على أحلام الماضي وكأننا لازلنا قبل عام 1982، عندما كانت “إسرائيل” تعتدي على لبنان من دون رادع، والعالم المستكبر يقف إلى جنبها، مضيفًا: “اليوم كلّ شيء تغيّر فالعدو الصهيوني يعيش أسوأ أيامه، واستطاعت المقاومة الإسلامية أن تفرض عليه توازن ردع لامثيل له في التاريخ”.

وفي المجلس العاشورائي الذي أقامه حزب الله في بلدة كرك نوح البقاعية، تطرق الشيخ بغدادي للأوضاع في المنطقة، وقال: “هناك سياسات جديدة لها علاقة بمصالح تلك الدول الإستراتيجية والتي ساعدها على ذلك هو الضعف الذي أصاب الطغيان الأميركي، اذ باتت في حالة تقهقر نتيجة الإنقسام الداخلي والتضخم الإقتصادي والذي زاد من عزلتهم وتورطهم في الحرب مع روسيا في أوكرانيا”.

وختم الشيخ البغدادي: “على المسؤولين في لبنان أن يستيقظوا من سباتهم ويعودوا إلى رشدهم، والقدر في لبنان هو التفاهم فيما بينهم والجلوس لمعالجة الأوضاع الإقتصادية والحديث مع الحكومة السورية لمعالجة ملف النازحين السوريين، فالمراهنة على الخارج لن تجدي نفعًا، لأن الخارج بحاجة لمن يُعينه، وإذا بقيتم مصرين على تبدل الأوضاع الخارجية فعليكم أن تعلموا أنّ السعودية ذاهبة إلى مزيد من التفاهم مع إيران ومصلحتكم أن تنزلوا من قواربكم الصغيرة”.

المصدر: بريد الموقع

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