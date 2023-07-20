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July 20 2023 - 16:38

العراق يطرد سفيرة السويد لديه

منذ 2 ساعة 20 July، 2023
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العراق - عربي وإقليمي

قرر رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، طرد سفيرة السويد لدى بغداد جيسيكا سفاردسترم.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان على “تويتر”: “يوجه وزارة الخارجية بسحب القائم بالأعمال العراقي من سفارة جمهورية العراق في العاصمة السويدية ستوكهولم”.

وأضاف: “كما وجه بالطلب من السفيرة السويدية في بغداد بمغادرة الاراضي العراقية، ردا على تكرار سماح الحكومة السويدية بحرق القرآن الكريم والإساءة للمقدسات الإسلامية وحرق العلم العراقي”.

 

المصدر: المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء

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