المفتي دريان: الدّستور حَدّد مساراً واضحاً لانتخابات رئيس للجمهورية

وجّهَ مفتي الجمهوريةِ اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان رسالةً الى اللبنانيين بمناسبةِ بدايةِ رأسِ السنةِ الهجريةِ الجديدة اعتبر فيها انَ الدُّستورَ حَدَّدَ مَسَاراً واضِحاً لانْتِخاباتِ رئيس للجمهورية متسائلاً لماذا لا نَتَّبِعُ هذا المَسارَ الوَاضِح دون اتِّهاماتٍ مُتَبَادَلة ، وتَعْطِيلِ ما لا يَصِحُّ تَعطِيلُه ؟

واضاف ، ما يَجرِي اليومَ على السَّاحَةِ اللبنانيةِ مِن شُغورٍ رِئاسِيٍّ ، وتصريفِ أعمالٍ في الحكومةِ بِالحُدُودِ الضَّيِّقَةِ ، وتعطيلِ انعقادِ جَلَسَاتٍ تشرِيعِيَّةٍ في المَجلِسِ النِّيَابِيّ ، هُوَ مَعِيبٌ بِحَقِّ كُلِّ مَن يُعَرقِلُ إنجازِ هذِه الاستِحقاقَاتِ التي لا يَنْهَضُ البلدُ مِن دُونِ تَحقِيقِها.