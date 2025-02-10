المفتي دريان: تصريحات ترامب ونتنياهو عن نقل الفلسطينيين نهج عدواني إرهابي متطرف – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2025 - 12:44

المفتي دريان: تصريحات ترامب ونتنياهو عن نقل الفلسطينيين نهج عدواني إرهابي متطرف

منذ 34 mins 10 February، 2025
المفتي دريان
لبنان

شدّد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على أن “تصريحات رئيس وزراء العدو الصهيوني، وقبلها تصريحات الرئيس الأميركي، حول نقل الفلسطينيين إلى المملكة العربية السعودية أو غيرها من الدول العربية، وإقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية، تُعدّ نهجًا عدوانيًا إرهابيًا تحريضيًا متطرفًا، يمارسه الكيان الصهيوني في انتهاكه للقوانين والمعاهدات الدولية، وهو تجاوز خطير واستفزازي، وانتهاك لسيادة الدول وخرق لميثاق الأمم المتحدة”.

وأكّد دريان على “التضامن والوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب الصهيوني المدعوم من الإدارة الأميركية، وعلى حتمية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني، وعاصمتها القدس الشريف، مع ضرورة الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على أراضيه المحتلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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