أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 18-07-2023

الأخبار

– نتنياهو يتراجع: «الثورة القضائية» معلّقة

– جيش العدوّ يطمئن المستوطنين: المواجهة مع حزب الله مستبعدة!

– نعي المبادرة الفرنسية وإنهاء التفويض الأميركي لباريس وتلويح بالعقوبات | اللقاء الخماسي: إعلان وصاية جديد

– موازنة 2023: ضرائب على كل شيء

النهار

– “الخماسية”: الانتخاب الدستوري وعقوبات على المعرقلين

– روسيا أوقفت اتفاق الحبوب وأوكرانيا ضربت جسر القرم

– بايدن يدعو نتنياهو إلى واشنطن لعقد “اجتماع” وإسرائيل تعترف بسيادة المغرب على الصحراء

️اللواء

– عصا الخماسية من الدوحة: الالتزام بانتخاب رئيس أو إجراءات ضد المعرقلين

– مرحلة ما بعد سلامة: إلغاء «صيرفة» قبل نهاية الشهر وحوار في البرلمان

– اجتماع الدوحة يرمي كرة النار إلى السياسيِّين!

الجمهورية

– “الخماسية” تراهن على توافق مستحيل

– الفرنسيون يرفعون مستوى الضغط

– ويكيليكس فرنسية

️الشرق

– اجتماع اللجنة الخماسية في قطر…. طبخة بحص

– مجلس الوزراء يعقد جلسات متتالية لإقرار الموازنة

الديار

– دعم «اللقاء الخماسي» لمهمّة لودريان «الحواريّة» أمام اختبار جدّي للنيّات

– الدوحة تتقدّم «بورقة عمل»… برودة أميركيّة… وحماية الطائف أولويّة سعوديّة

– «خارطة طريق» نقديّة لنواب الحاكم… ومنصوري يُعلن إلغاء صيرفة تدريجياً

البناء

– اللجنة الخماسية أقرت بالعجز والانسداد في اجتماعها وعادت لمناشدة النواب والتلويح بالعقوبات

– الإعلام الحربي ينشر فيديو عملية برية يعيد التذكير بعشية انطلاق الطائرات المسيرة نحو كاريش

– تجاذب بوحبيب والتيار حول التشكيلات الديبلوماسية.. ومثله بين مولوي وعثمان حول المعلومات

الأسرار

البناء

– قالت مصادر عسكرية إن الفيديو الذي قام الإعلام الحربي للمقاومة بتوزيعه عن نموذج لعملية سابقة نفّذتها المقاومة على أحد مواقع لواء جولاني وكيفية السيطرة عليه وتدميره يشبه الفيديو الذي وزّعه الإعلام الحربي قبيل توجه الطائرات المسيرة نحو حقل كاريش ما يعني درجة الجدّية والجهوزية التي تنظر فيها المقاومة لملف الحدود البرّية أسوة بملف الحدود البحرية.

– تساءلت مصادر قانونية عن إمكانية توقيع عقد وزارة المال مع شركة الفاريس دون إطلاع الحكومة ورئيسي الجمهورية والحكومة والمكاتب الاستشارية للرئيسين ووزارة العدل وهيئة الاستشارات والقضايا فيها. وقالت إن حصل ذلك فإنه يجب إبطال العقد قضائياً لعدم قانونيته وملاحقة الوزير والشركة بجرم جزائي واعتبار البند الجزائيّ في العقد لحماية سرية نتائج التدقيق نوعًا من الاحتيال والابتزاز.

النهار

– توضيحاً لما ورد في “النهار” عن شراء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط للمنزل الذي كان سكنه مع والده المعلّم كمال جنبلاط في منطقة المصيطبة في بيروت، فإن حقيقة الأمر أن جنبلاط لم يشترِ المنزل بل استأجره منذ سنتين من مالكته السيدة سامية البيطار، ويتم العمل حاليًا على ترميمه واعادة تأهيله بشكلٍ تراثي.

– يبرز دور وزير سابق في منطقة عاليه والشحار الغربي تحديداً، على الصعيد السياسي والخدماتي، وقربه الدائم من مرجعيته السياسية.

– سفيرة دولة كبرى، اتصلت بعدد من الشخصيات السياسية قبيل مغادرتها إلى الدوحة لاستطلاع بعض الآراء رئاسيًا وسياسيًا.

اللواء

– خلافاً لما هو معلن فإن اعتذار «وزير سيادي» عن مهمة حساسة مع دولة شقيقة، يتعلق بطريقة تعامل الدولة مع الوزير.

– حادث حدودي شمالي أحرج مرشحًا رئاسيًا لأسباب تتعلق بتحالفاته وحساسية ما جرى طائفيًا ومناطقيًا.

– جواب يتردد لدى من يسأل حول احتمالات التصعيد في الجنوب: انتظروا إلى ما بعد الصيف، والجواب ينضح تباعًا.

الجمهورية

– أبدى وزير انزعاجه من سلوك مرجع حكومي حيال قضية حساسة تفاعلت أخيرًا.

– َتضع مراجع سياسية اهتمامها كله سعيًا لتحقيق انتقال سلس في موقع حساس يجنّب البلد المزيد من الخضات المالية.

– ترّدد أن عددًا من الوزراء لجأوا إلى التلميح إلى مدرائهم العامين والتحذير بعد الذي حصل في إحدى الوزارات.

المصدر: صحف