مسيرات غاضبة في غزة والضفة رفضا للاعتقالات السياسية التي تنفذها السلطة بحق المقاومين

انطلقت مساء اليوم الاثنين مسيرات حاشدة في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة رفضا للاعتقالات السياسية، التي تقوم بها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.

ففي مخيم جنين خرج المئات من المواطنين، يتقدمهم عناصر من المقاومة الفلسطينية وامهات الشهداء، حيث عبر المشاركون عن غضبهم ورفضهم لاعتقال المقاومين الذين يقومون بالدفاع عن مخيم جنين. واطلق المشاركون في المسيرة هتافات غاضبة رفضا لاعتقال المقاومين، كما هتفوا لكتيبة جنين، مؤكدين دعمهم للمقاومة.

واعتبرت أمهات الشهداء اللاتي لبين نداء كتيبة جنين ان الاعتقالات السياسية تأتي في سياق الغدر للمقاومة، مؤكدات بان اعتقال المقاومين الذين يدافعون عن المخيم ويحرسون المخيم من الاحتلال ليل نهار، هو طعنة في خاصرة المخيم.

وفي قطاع غزة شارك المئات من ابناء الشعب الفلسطيني في مسيرة دعت اليها حركة الجهاد الاسلامي، حيث دعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب، في كلمة له خلال المسيرة أبناء الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة لتحمل مسؤوليتهم أمام الكارثة التي تقام بها الأجهزة بملاحقة واعتقال المجاهدين من كتيبة جنين وفصائل المقاومة.

واعتبر حبيب ما يجري في جنين من اعمال مقاومة هو مجد يجب ان نبني عليه حتى المعركة الفاصلة بين شعبنا والاحتلال. واكد حبيب ان سلا المقاومة وبنادقها ستبقى مشرعة بوجه الاحتلال، مشيرا الى ان شعبنا موحدا يقاتل عدوا واحدا وليس له أعداء سوى الاحتلال.

وقال القيادي حبيب ” أدعو أبناء الأجهزة الأمنية لوقف هذه المصيبة والكارثة التي تفعلها في الضفة الغربية من خلال ملاحقتهم للمجاهدين واعتقال الأحرار من كتيبة جنين وشهداء الأقصى والقسام الذين تصدوا للعدو بأدواتهم البسيطة وخرج يجر أذيال الخيبة من جنين”.

وأضاف:” أن ما حدث في جنين هو مجد يجب أن نراكم عليه حتى المعركة الفاصلة بينا وبين هذا المحتل، الذي يريد الإيقاع بين أبناء الشعب الواحد لهذا نناشد كل الأحرار لليقظة من هذا المسلسل الذي يريد العدو ايقاعنا فيه”، مناشداً كافة أبناء شعبنا وجميع الأحرار أن يعملوا على انقاذ المقاومة من هذا المسلسل الكارثي”.

وأكد حبيب أن بنادق المجاهدين ستبقى مشرعة في وجه العدو الصهيوني وإن شعبنا الفلسطيني هو شعب واحد ويقاتل عدو واحد ( العدو الصهيوني)، وغير ذلك ليس لنا أعداء من أبناء شعبنا الفلسطيني، وعلينا أن نحافظ على ذلك، مشدداً على أن بوصلة المقاومة موجهة نحو القدس ولا يمكن حرفها. وختم القيادي حبيب كلمته موجهاً رسالة لمجاهدي كتيبة جنين وفصائل المقاومة، قائلاً:” اصبروا واحتسبوا واثبتوا في مواقعكم في مواجهة العدو”.

كتيبة جنين: أجهزة أمن السلطة تكافئ المجاهدين بالخطف والتعذيب بتهمة المقاومة

وأصدرت “كتيبة جنين” التابعة لـ”سريا القدس” (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي)، بيانا توضيحا، حول زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والوفد المرافق له لمخيم جنين الأسبوع الماضي .

وقالت الكتيبة في بيان لها، اليوم الإثنين : “بعد معركة بأس جنين والتي خاضتها كتيبة جنين ومعها أحرار الوطن من فصائل المقاومة، وبصمود أسطوري وتضحيات أبناء شعبنا، وبعد النصر المؤزر والذي تمثل في تقهقر العدو هاربا يجر أذيال الخيبة والهزيمة، بين قتيل وجريح ولم يحقق أهدافه؛ تُكافئ أجهزة أمن السلطة المجاهدين بالخطف والتعذيب بتهمة المقاومة”.

وأضافت: ” أطل علينا وفد السلطة وحركة (فتح) بطلب زيارة للرئيس عباس والوفد المرافق له إلى مخيم جنين من أجل إلقاء كلمة أثناء تواجده في المخيم”.

وتابعت: “إننا في كتيبة جنين لم يكن لدينا أي مانع لهذه الزيارة منذ اللحظة الأولى من حيث المبدأ إلا أنه كان لدينا مطلب واحد ومشروع وهو الإفراج عن الأخوة المجاهدين مراد ملايشة ومحمد براهمة الذين تم اعتقالهم على يد الأجهزة الأمنية في طوباس ومصادرة سلاحهم أثناء تواجدهم لمساندة إخوانهم المقاتلين في مخيم جنين أثناء الاجتياح الأخير”.

كتائب شهداء الأقصى في طولكرم تدعو السلطة إلى تصحيح المسار وتعلن البراءة من اعتقال المقاومين

أعلنت كتائب شهداء الأقصى، مجموعة الرد السريع (كتيبة طولكرم): “نعلن براءتها من الاعتقالات والملاحقات التي تنفذها السلطة الفلسطينية بحق المقاومين في الضفة الغربية المحتلة. وقالت الكتائب: “ندعو اخوتنا في الأجهزة الأمنية لتصحيح المسار، والكف عن ملاحقة أبناء الأذرع العسكرية”.

وأضافت الكتائب، “إن إعانة الظالم على ظلمه أشد مرارة على قلوبنا من الظالم نفسه.. كونوا مثل الياسر وأبو جندل والجابر والكرمي فإن لم تستطيعوا فلا تكونوا عوناً للظالمين”.

حركة فتح الانتفاضة تدين حملة الإعتقالات التي تشنها أجهزة السلطة ضد المقاومة

وأدانت حركة فتح الإنتفاضة حملة الاعتقالات التي تشنّها أجهزة السلطة ضد كوادر وعناصر المقاومة في الضفة الغربية، ودعت إلى ضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين فوراً وتوفير الحماية لهم والالتفات إلى ما يجري في المسجد الأقصى المبارك من انتهاكات واعتداءات وتوحيد الجهود الوطنية الصادقة من أجل الرد على الاحتلال وجرائمه بحق شعبنا.

المصدر: مواقع