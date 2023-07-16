إصابات بمواجهات مع قوات العدو الاسرائيلي في بيت لحم بالضفة المحتلة

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين خلال مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات العدو الاسرائيلي الأحد بعد محاصرتها لمسجد الرباط وسط مدينة بيت لحم، عقب اقتحامها للمدينة.

هذا وتواصل قوات الاحتلال منذ صباح اليوم، فرض إغلاق وتفتيش على مداخل مدينة بيت لحم وشمال الخليل.

وقالت وسائل اعلام العدو إن “الجيش ينفذ مداهمات في بيت لحم، لاعتقال منفذ عملية إطلاق النار صباح اليوم عند حاجز تقوع”.

بدوره، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني تسجيل 10 إصابات بالغاز تم علاجهم ميدانياً، خلال اقتحام قوات العدو لمدينة بيت لحم.

المصدر: فلسطين اليوم