الأسبارتام.. أشهر المُحليات الصناعية “مادة مسرطنة محتملة”

أعلنت جهتان مرتبطتان بمنظمة الصحة العالمية أن محلي الأسبارتام “مادة مسرطنة محتملة”، لكنه يظل آمنا عند استهلاكه عند المستويات المتفق عليها بالفعل.

الإعلان أتى يوم أمس الجمعة (14 تموز/يوليو 2023) بناء على قراري لجنتين مختلفتين تابعتين لمنظمة الصحة العالمية كانت إحداهما تنظر في وجود أدلة على أن المادة تشكل خطرا محتملا، والأخرى تقيم مقدار الخطر الفعلي الذي تشكله هذه المادة على الحياة.

والأسبارتام أحد أكثر المحليات شهرة في العالم، ويستخدم في كثير من المنتجات التي تعد صديقة للحميات الغذائية.

وحاول فرانشيسكو برانكا رئيس قسم التغذية في منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي قبيل الإعلان، مساعدة المستهلكين على فهم الإعلانين اللذين قد يبدوان متضاربين، لاسيما لأولئك الذين يبحثون عنمحليات الاصطناعية لتجنب السكر. وقال برانكا “إذا كان المستهلكون بصدد اتخاذ قرار بشأن تناول الكولا بالمحليات أو تناول الكولا بالسكر، أعتقد أنه يجب وضع خيار ثالث في الاعتبار.. وهو شرب الماء بدلا من ذلك”.

وقالت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التي مقرها ليون في أول إعلان لها عن المادة في وقت مبكر من اليوم الجمعة، إن الأسبارتام “مادة مسرطنة محتملة”.

ويعني هذا التصنيف أن هناك أدلة محدودة على أن مادة ما يمكن أن تسبب السرطان. لكنه لا يأخذ في الاعتبار المقدار الذي يحتاجه الشخص ليكون في خطر، وهو ما تنظر فيه لجنة منفصلة، وهي لجنة الخبراء المشتركة للمواد المضافة إلى الأغذية، التي مقرها جنيف، والتي تشترك فيها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو).

وبعد إجراء مراجعة شاملة خاصة بها، قالت اللجنة اليوم الجمعة إنها ليست لديها دليل مقنع على الضرر الناجم عن الأسبارتام، وواصلت التوصية بالحفاظ على مستويات استهلاك من الأسبارتامأقل من 40 مليغرام لكل كيلوغرام من الوزن في اليوم.

المصدر: dw.com