عناوين وأسرار الصحف اللبنانية اليوم 14-7-2023

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت اليوم الجمعة 14-7-2023.

عناوين الصحف:

الأخبار

«الأخبار» في جنين: بيت المقاومين

سلامة يتعمدّ إعادة العتمة

من الدوحة إلى بيروت: الحلّ «التنفيذي» معلّق

هوكشتين يشارك في إطلاق عملية الحفر جنوباً منتصف آب المقبل: الحوار في المجلس واقتراح فرنسي لجدول الأعمال

البناء

الإعلام في الكيان: نجح السيد نصر الله بفرض معادلة كاريش على البر ولا خيار إلا التراجع

قرار البرلمان الأوروبي ببقاء اللاجئين بخلفية عنصرية لمنع اللاجئين من التوجّه الى أوروبا

حردان: للحوار مع سورية.. والفراغ لفرض الفدراليات… والرئيس السيادي لا يفرّط بالمقاومة

الجمهورية

ما بعد حوار لودريان ليس كما قبله

باسيل: ما قلناه لا يقال للإعلام

الحكم على الحكم الصادق

الكذّابون الحقيقيون في ملف النازحين

النهار

أزمة الحاكمية إلى تفاقم ولا مخرج بعد!

بوتين: الأسلحة الغربية لن تغير ساحة المعركة

اللواء

مصرف لبنان يدخل الإثنين المرحلة الإنتقالية.. ومهمة لودريان مهدَّدة!

«تغريدات كلامية» بمواجهة القرار الأوروبي.. وفرنجية محور -تجدُّد الحوار بين الحزب وباسيل

عودة المضاربات على الدولار الأسود؟

صيفُ وشتاءُ ترسيم الحدود اللبنانية

الديار

رد فعل هزيل على «صلافة» البرلمان الاوروبي وتوطين النازحين على «قدم وساق»

الشروط المسبقة تعرقل زيارة لودريان الثانية وتهدد طاولة الحوار

اقرار اسرائيلي بتحكم السيد نصر الله بقواعد اللعبة… منصوري يطرح الاثنين «خارطة طريق»

أسرار الصحف:

البناء

قالت مصادر نيابية إن انعقاد جلسة انتخابية جديدة لن يحمل التصويت ذاته لصالح المرشح جهاد أزعور، لأن طرفين كبيرين من الذين صوتوا لصالحه يعتبرون أن التصويت أدى وظيفته لجهة التوازن اللازم لفتح الحوار وأن المضي بالتصويت له من باب التحدي يعطّل الحوار، بينما قد لا يبقى في خانة التصويت له إلا الذين يرفضون الحوار.

قال خبراء عسكريون في كيان الاحتلال خلال تقييم خطاب السيد حسن نصرالله إن ما يجري في الحدود البرية هو امتداد لمعادلة كاريش البحرية، مع فارق أن معادلة البر أفضل لصالح لبنان، لأن الحدود مرسمة وإلزام «إسرائيل» بالانسحاب يملك مشروعية أقوى وحتى مزارع شبعا تقول المراسلات الإسرائيلية للأمم المتحدة انها لا تعارض لبنانيتها، لكنها تتبع للقرار 242 الخاص بالجولان.

النهار

بعدما أمهلت الغرفة القضائية في ديوان المحاسبة الناظرة في ملف الاتصالات الوزراء المعنيين 60 يوما للتقدم بدفوعهم قبل القرار النهائي، قدم الوزير نقولا صحناوي دفاعه قبل أيام وكان سبقه الوزيران جوني القرم وبطرس حرب، في حين لم يقدم الوزراء جمال الجراح، محمد شقير، طلال حواط حتى اليوم لائحة دفوعهم.

يردّد مرجع سياسي في مجالسه قائلاً: في حال لم يُنتخب رئيس للجمهورية حتى أيلول المقبل، فلا رئيس ربما لسنوات طويلة.

يُنقل أن السفيرة الأميركية الجديدة ليزا جونسون، تواكب الملف اللبناني الرئاسي بعيداً من الأضواء، وهي صلبة في تعاطيها ومطّلعة بشكل دقيق على مجريات الأوضاع الداخلية والرئاسية.

اشتكى احد النواب في تغريدة عبر تويتر من تدني مستوى الامكنة المخصصة لركاب درجة رجال الاعمال عبر احدى الشركات الاجنبية في رحلاتها المتوجهة الى بيروت مما يعني التعامل بازدراء مع لبنان واللبنانيين.

الجمهورية

تشهد علاقات بين حزب وتيار لم يكونا دائماً على الموجة نفسها تقدّماً في الآونة الأخيرة.

عبّر أحد المسؤولين عن قلقه المُتأتّي من حجم الشلل في بعض الدوائر الرسمية ما عَزّز تمدد كل أشكال الفساد حيث لا يمكن معالجتها لتورّط كبار وصغار فيها.

إعتبرت أوساط سياسية أنّ تركيز قطب سياسي على شخص الرئيس كضمانة يعني استمرار التمسُّك بأحد المرشحين.

اللواء

تعاني عملة دولية محركة الاقتصاد العالمي من صعوبات بنيوية في مصارف البلد الأم، وفي ظل الاتفاقات الخطيرة على الحرب في أوكرانيا .

لا يستبعد دبلوماسي لبناني رفيع أن يتحول القرار الأوروبي حول إبقاء النازحين السوريين في لبنان مادة تجاذب جديدة بين مسؤول كبير وخصومه.

المصدر: الصحف اللبنانية