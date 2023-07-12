أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الأربعاء 12-07-2023

الأخبار

ـ «سجون» الحضانات: الحصانة للأغنى

ـ لا مقايضة بين الغجر والخيمتين: هوكشتين عائد وسيطاً في الترسيم البري؟

ـ حوار حزب الله – التيار الوطني الحر: إسقاط الشروط المسبقة

ـ أيّ اتجاه خارجي لحزب الله بعد الانعطافة الفرنسية؟

النهار

ـ “الخماسية” الاثنين في الدوحة… وهوكشتاين مجدداً

ـ الاطلسي خيب أمل زيلينسكي: لا مكان لاوكرانيا في الحلف الآن

ـ إحتجاجات “الإسرائيليين” في تصاعد ضد مشروع قانون المحكمة العليا

اللواء

ـ هوكشتاين في “تل أبيب” لإحتواء التصعيد.. ومظلَّة الخماسي لضبط إيقاعات الفراغ!

ـ باسيل يهادن الحزب ويشتبك مع جنبلاط وعون.. ولا حماس لجلسة حكومية قريباً

ـ عودة المضاربات على الدولار الأسود؟

الديار

ـ «الخماسية» تجتمع في الدوحة الأسبوع المقبل بحضور لودريان لبحث ملف لبنان

ـ مخارج لأزمة «المركزي» تُبحث اليوم خلال اجتماع سلامة مع نوابه الاربعة

ـ موجة الحر تبدأ اليوم وتصل الى ذروتها الجمعة… تحذيرات بيئية من خطر الحرائق

الجمهورية

ـ سباق بين الرئاسة والحاكمية ـ لودريان «يرفع العشرة»: ما خلونا!

ـ هل يحمل سلامة «حزاماً ناسفا»؟

البناء

ـ بعد 17 عاماً على حرب تموز 2006: الكيان يعيش أسوأ أيامه… والكل ينتظر كلمة نصرالله

ـ بري: للحفاظ على الوحدة بمواجهة العدوانية الاسرائيلية… وباسيل عدنا للحوار مع حزب الله

ـ الحسنية من القاع في ذكرى شهادة سعاده: متمسكون بالمقاومة… ولن يبقى احتلال في سورية

الأسرار

البناء

ـ نفى مصدر نيابي يتابع الملف الرئاسي عن ما يتم ترويجه من كون المسعى القطري يتم بالتنسيق مع السعودية للإيحاء بأن السعودية تؤيد طروحات تنسب للدوحة حول مرشح ثالث هو قائد الجيش، وأنها على تعارض مع المسعى الفرنسي للحوار الذي يقوده المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان على قاعدة السلة الرئاسية والحكومية المتكاملة وبقاء جميع المرشحين على الطاولة.

ـ قال مصدر إعلامي روسي إن موسكو تتابع بعناية مسار العلاقات التركية الغربية، خصوصاً بعد إطلاق تركيا للمعتقلين من جنود كتيبة آزوف بخلاف الاتفاق الروسي التركي ثم الحديث الجاري عن صفقة تركية غربية تتضمّن تفعيل الدور التركي ضمن الناتو وتسهيل ضم السويد مقابل رفع العقوبات وتنشيط التفاوض على ضمّ تركيا الى الاتحاد الأوروبي.

النهار

ـ عمد وزير الصناعة جورج بوشكيان إلى الامعان في تخطي القوانين رغم صدور قرار بإيصال كل قراراته المخالفة، إذ عمد إلى فتح مكتب المدير العام المقفل وتسليمه إلى موظفة طلب منها تسيير الاعمال، من دون إذن القضاء أو صاحب المكتب، أو الطلب إليه اخذ أغراضه علمًا أن الوقف عن العمل إلى حين انتهاء التحقيق، تدبير مؤقت لا يسمح يتعيين بديل.

ـ لم تنجح خطة وزارة الداخلية بتسيير العمل في مصلحة تسجيل السيارات والاليات في الدكوانة، اذ بعد نفاذ دفاتر تسجيل السيارات ودفاتر السوق، تعطل النظام الآلي للهمل ورفضت شركة الصيانة اصلاحه لأنها لم تقبض مخصصاتها منذ أشهر علمًا أنها لا تزال تحتسب بالليرة اللبنانية.

ـ رفع محافظ بيروت قيمة بدل ركن السيارات من الفاليه باركينغ إلى 150 ألف ليرة علمًا أنَّ الشركات تتقاضى منذ مدة ما بين 200 و 400 ألف ليرة من دون وجود التسعيرة على الايصال ومن دون القدرة على ضبط الفلتان.

ـ على الرغم التقصير في الثانويات الرسمية خلال العام الدراسي الذي انتهى، واضراب المعلمين، وعدم اكمال المناهج، فقد واجه الطلاب صعوبة بالغة في الامتحانات التي جاءت صعبة على ما يقولون.

اللواء

ـ بات بحكم المؤكد أن وضع مؤسسة غير مدنية على طاولة الاهتمام العربي والدولي، لجهة الاحتفاظ بدور وازن لرئيس هذه المؤسسة في وقت لا يتجاوز الخريف المقبل.

ـ تجددت رهانات جهات نافذة في حزب فاعل على إمكان التوصل إلى اتفاق مع حليف اهتزت العلاقة معه مؤخراً بشأن المسار الرئاسي.

ـ لم تبدأ المصارف بعد العمل بتعميم مصرف لبنان المعدل (158)، لأسباب تبدو إدارية، لكن قد تخفي خلفها ممانعة من عدد من المصارف؟!

الجمهورية

ـ قال مسؤول حزبي إنه يأسف على شخصية سياسية وضعتها قراءاتها الخاطئة أمام حتمية التقاعد السياسي المبكر.

ـ رقى البابا فرنسيس رئيس مجمع الكنائس الشرقية في الفاتيكان المونسنيور كالوديو غوجيروتي إلى رتبة كاردينال.

ـ يعتقد مطلعون أنّ سوء التفاهم الحاصل بين حزب فاعل وتيار سياسي على خلفية استحقاقات انتخابية ستبقى محكومة بضوابط بسبب حرص الطرفين على عدم قطع الجسور.

المصدر: صحف